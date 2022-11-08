В Удмуртии у 41-летнего нелегального лесоруба нашли 160 сосен и елей

В Удмуртии задержали 41-летнего мужчину, который незаконно рубил деревья и продавал материал. О предполагаемых преступлениях полицейским рассказали сотрудники Ключевского лесничества.

Как заявили в udm-info.ru, обвиняемый привлекался к ответственности в прошлом. По информации журналистов, на производстве злоумышленника следователи нашли 160 сосен и елей на сумму 2,5 миллиона рублей. Правоохранители завели уголовное дело.