Представители прокуратуры Новосибирской области рассказали о решении суда по делу преступной группировки, члены которой незаконно вырубили лес на 21 миллион рублей.
По информации atas.info, четыре злоумышленника получили два-три года лишения свободы. Трое предполагаемых преступников ожидают судебный процесс. Некоторые подозреваемые признали вину.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.