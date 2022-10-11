В Новосибирской области осудили нелегальных лесорубов

Представители прокуратуры Новосибирской области рассказали о решении суда по делу преступной группировки, члены которой незаконно вырубили лес на 21 миллион рублей.

По информации atas.info, четыре злоумышленника получили два-три года лишения свободы. Трое предполагаемых преступников ожидают судебный процесс. Некоторые подозреваемые признали вину.