Жителю Омской области грозит 10 лет тюрьмы за торговлю участками умерших людей

В Омской области 35-летний мужчина выдавал себя за эксперта по земельному праву и продавал участки умерших людей. По информации правоохранителей, мошенник и его сообщник подделывали документы.

По данным gorod55.ru, следователи установили шесть эпизодов мошенничества. Как отметили журналисты, ущерб составил 9,6 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, заключили в СМИ.