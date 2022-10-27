В Омской области 35-летний мужчина выдавал себя за эксперта по земельному праву и продавал участки умерших людей. По информации правоохранителей, мошенник и его сообщник подделывали документы.
По данным gorod55.ru, следователи установили шесть эпизодов мошенничества. Как отметили журналисты, ущерб составил 9,6 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, заключили в СМИ.
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