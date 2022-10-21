В Санкте-Петербурге кинолога полиции обвинили в том, что она инсценировала смерть служебной собаки. На самом деле сотрудница полиции оставила животное себе. Об этом пишет издание newizv.ru.
Капитан полиции Екатерина Трофимова в начале сентября сообщила начальству о смерти собаки по кличке Келли, которая якобы утонула в озере во время прогулки.
Однако после увольнения на улице заметили её сожителя Дмитрия с похожей собакой. Выехавшие для проверки оперативники обнаружили на питомце клеймо с номером, вживлённый чип и именной ошейник.
Хозяйке теперь может грозить уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения.
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