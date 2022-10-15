В многоквартирном доме для сирот Новосибирской области под пол провалилась ванна

В городе Татарске Новосибирской области в одном из многоквартирных домов под пол провалилась ванна. Согласно информации, жильё построили в 2010 году для детей-сирот.

"Ванна провалилась в одной из квартир на первом этаже. Помимо этого, в жилище люди страдают от холода и гниющих полов. Также их постоянно заливает водой", — передаёт atas.info.

По словам местных жителей, дом в плачевном состоянии уже несколько месяцев, но власти не предпринимают никаких действий.

О том, пострадал ли кто-то из-за ЧП, пока не уточняется.