Девушка-подросток под Новосибирском убила мать 20-ю ударами ножа

В городе Бердск Новосибирской области 15-летняя девушка во время ссоры убила собственную мать, набросившись на неё с ножом.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, в ходе бытового конфликта несовершеннолетняя схватила нож и несла 20 ударов матери. По данным экспертизы, большинство ран оказались смертельными.

В настоящий момент следователи закончили свою работу, пишет издание atas.info, теперь рассмотрением уголовного дела займётся суд.