В городе Бердск Новосибирской области 15-летняя девушка во время ссоры убила собственную мать, набросившись на неё с ножом.
Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, в ходе бытового конфликта несовершеннолетняя схватила нож и несла 20 ударов матери. По данным экспертизы, большинство ран оказались смертельными.
В настоящий момент следователи закончили свою работу, пишет издание atas.info, теперь рассмотрением уголовного дела займётся суд.
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