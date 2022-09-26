В Волгоградской области ночью загорелся военкомат

В Волгоградской области сегодня, 26 сентября, загорелось здание военного коммисариата.

Об этом сообщает местное издание V1.RU.

По информации источника в экстренных службах, пожар случился в городе Урюпинске. Стало ли происшествие последствием короткого замыкания, неосторожности при курении или умышленного поджога, пока не сообщили.

Сообщается, что около 4 утра вспыхнуло здание военкомата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам. Данные о том, что произошёл пожар именно в двухэтажном здании комиссариата на ул. Октябрьской, 8 подтвердили в дежурной части МЧС.

Начато расследование, проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.