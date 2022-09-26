В Волгоградской области сегодня, 26 сентября, загорелось здание военного коммисариата.
Об этом сообщает местное издание V1.RU.
По информации источника в экстренных службах, пожар случился в городе Урюпинске. Стало ли происшествие последствием короткого замыкания, неосторожности при курении или умышленного поджога, пока не сообщили.
Сообщается, что около 4 утра вспыхнуло здание военкомата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам. Данные о том, что произошёл пожар именно в двухэтажном здании комиссариата на ул. Октябрьской, 8 подтвердили в дежурной части МЧС.
Начато расследование, проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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