Следственный комитет РФ по Омской области уличил местное охранное предприятие ООО "СОБ "Коршак" в уклонении от налогов на сумму 39 миллионов рублей и возбудил в отношении его должностных лиц уголовное дело.
По данным следствия, в 2017–2018 годах компания предоставила неполный отчёт в Федеральную налоговую службу, присвоив себе 39 миллионов рублей.
Правоохранители задержали фигурантов уголовного дела и провели обыски в пяти офисах фирмы, где изъяли документы, сообщает gorod55.ru.
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