Омская охранная организация скрыла от налоговой 39 миллионов рублей

Следственный комитет РФ по Омской области уличил местное охранное предприятие ООО "СОБ "Коршак" в уклонении от налогов на сумму 39 миллионов рублей и возбудил в отношении его должностных лиц уголовное дело.

По данным следствия, в 2017–2018 годах компания предоставила неполный отчёт в Федеральную налоговую службу, присвоив себе 39 миллионов рублей.

Правоохранители задержали фигурантов уголовного дела и провели обыски в пяти офисах фирмы, где изъяли документы, сообщает gorod55.ru.