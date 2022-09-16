В городе Чердынь Пермского края мужчина самостоятельно признался полицейским, что ограбил магазин.
Как рассказали правоохранители, в Чердынский отдел МВД сообщили о разбойном нападении на торговый объект. Работники магазина пояснили, что некоему мужчине не хватило денег расплатиться за покупки и тогда он достал предмет, похожий на пистолет. После угроз продавцу налётчик скрылся с неоплаченным товаром.
Полицейским не пришлось разыскивать разбойника: 36-летний местный житель сам дозвонился до дежурной части и признался в совершении преступления, пишет портал properm.ru. Он добровольно выдал пневматический пистолет, который использовал для угроз продавцам.
Несмотря на чистосердечное признание, на налётчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса "Разбой".
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