Новосибирец отобрал телефон у пенсионерки в День Победы

Стало известно об ограблении пожилой женщины в Новосибирской области: молодой человек отобрал у пенсионерки мобильный телефон, инцидент произошёл 9 мая, сообщает atas.info.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию, преступника задержали, а телефон вернули.

По информации ГУ МВД, грабителю всего 18 лет, однако он уже имеет судимость за разбойное нападение.

Теперь правоохранители завели на молодого человека уголовное дело за грабёж.

Ранее 69-летняя москвичка обратилась в полицию, сообщив, что лже-сотрудница социальной службы выманила у неё 766 660 рублей. Пожилая женщина стала жертвой телефонной мошенницы. Злоумышленница втёрлась в доверие к пенсионерке, завладела её личными данными, кодами из сообщений.