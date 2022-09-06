Симоньян об убийстве Дугиной: "Едет в машине и подрывает?"

Что могло сподвигнуть подозреваемую в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталью Вовк пойти на столь жестокое преступление, непонятно, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Невозможно себе представить, как женщина с надутыми губами другую женщину, которая ничего плохого ей не сделала, едет в машине и подрывает?… Даже думать об этом страшно! Хотели нанести урон отцу", — заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Недавно стало известно, что удостоверение личности гражданки Казахстана, которым пользовалась Вовк, оказалось подделкой. В МВД страны заявили, что никто подозреваемой официально документы не выдавал, соответственно, они не имели юридической силы.