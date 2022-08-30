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Красноярец оборудовал зону отдыха с бассейном на крыше многоквартирного дома

Происшествия

Мужчина из Красноярска самовольно установил на крыше многоэтажного дома бассейн. Об этом пишет prmira.ru.

Красноярец оборудовал зону отдыха с бассейном на крыше многоквартирного дома

По информации издания, юристы проверяют законность его действий. Отмечается, что красноярец не согласовал свои действия с другими жильцами.

Судя по фотографиям, которые появились в социальных сетях, бассейн находится на крыше многоквартирного дома по улице Петра Ломако, 16.

Мужчина также постелил искусственное зелёное покрытие, приобрёл стол, стулья и диван для своей зоны отдыха.

Как пояснили представители управляющей компании "Смарт-Сити", участок крыши с бассейном представляет собой террасу, принадлежащую хозяину одной из квартир. При этом они подтвердили, что житель Красноярска самовольно установил бассейн.

Сейчас специалисты УК и юристы просматривают все документы, чтобы выяснить, имел ли мужчина право на оборудование зоны отдыха на крыше дома.

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Автор: Юлия Миленина
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