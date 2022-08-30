Красноярец оборудовал зону отдыха с бассейном на крыше многоквартирного дома

Мужчина из Красноярска самовольно установил на крыше многоэтажного дома бассейн. Об этом пишет prmira.ru.

По информации издания, юристы проверяют законность его действий. Отмечается, что красноярец не согласовал свои действия с другими жильцами.

Судя по фотографиям, которые появились в социальных сетях, бассейн находится на крыше многоквартирного дома по улице Петра Ломако, 16.

Мужчина также постелил искусственное зелёное покрытие, приобрёл стол, стулья и диван для своей зоны отдыха.

Как пояснили представители управляющей компании "Смарт-Сити", участок крыши с бассейном представляет собой террасу, принадлежащую хозяину одной из квартир. При этом они подтвердили, что житель Красноярска самовольно установил бассейн.

Сейчас специалисты УК и юристы просматривают все документы, чтобы выяснить, имел ли мужчина право на оборудование зоны отдыха на крыше дома.