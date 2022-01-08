В Шевченковском районе Киева одну из многоэтажек начали отапливать дровами. Причём дом был построен относительно недавно.
Но дело не в том, что на Украине не хватает угля или газа для отопления многоквартирных домов. Точнее сказать, не в данном случае.
Дело в том, что дом по сути дела не достроен. Он заселён, но к нему фактически не подведены коммуникации. У жильцов дома отсутствует газ, нет централизованного водоснабжения и канализации. Электроэнергия есть, но это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жители платят за свет в несколько раз больше, чем остальные жители Киева.
Зато, как отметил житель Киева Владимир Гуцул на своей странице в Facebook, цены на услуги ЖКХ жильцов дома никак не касаются, поскольку у них нет никаких коммуникаций. Чтобы согреть свои квартиры, им пришлось установить твердотопливную котельную.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Жёсткие санкции Вашингтона против РФ могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов в США, сообщает CNN.