В Киеве многоэтажку-новостройку начали топить дровами (фото)

В Шевченковском районе Киева одну из многоэтажек начали отапливать дровами. Причём дом был построен относительно недавно.

Но дело не в том, что на Украине не хватает угля или газа для отопления многоквартирных домов. Точнее сказать, не в данном случае.

Дело в том, что дом по сути дела не достроен. Он заселён, но к нему фактически не подведены коммуникации. У жильцов дома отсутствует газ, нет централизованного водоснабжения и канализации. Электроэнергия есть, но это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жители платят за свет в несколько раз больше, чем остальные жители Киева.

Зато, как отметил житель Киева Владимир Гуцул на своей странице в Facebook, цены на услуги ЖКХ жильцов дома никак не касаются, поскольку у них нет никаких коммуникаций. Чтобы согреть свои квартиры, им пришлось установить твердотопливную котельную.