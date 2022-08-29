Жительницу Екатеринбурга обвинили в избиении подростка на детской площадке

Мать потерпевшего рассказала, что её сын вместе с друзьями гулял на детской площадке. Подростки попросили девочек уйти из детского домика, но те отказались. После этого на юношу набросилась женщина, которая сидела на лавочке и наблюдала за ситуацией. Она била ребёнка по лицу и обзывала его.

По словам матери, мальчики после конфликта убежали подальше от разъярённой женщины, но она пошла за ними, когда увидела, что её снимали на видео. После драки у подростка остался синяк на лице, родители написали заявление в полицию. Более того, по словам матери пострадавшего, муж нападавшей женщины угрожал ребёнку и пытался его насильно утащить, чтобы разобраться в ситуации, передаёт tagilcity.ru.