Женщина забила своего сына скалкой в Волгоградской области

В Калачевском районе Волгоградской области женщина избила своего 27-летнего сына скалкой по голове. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным регионального СУ СКР, семейная ссора произошла 27 августа. 51-летняя женщина употребляла спиртные напитки дома с сыном. Спустя некоторое время родственники начали вспоминать старые обиды, мужчина стал оскорблять мать. Женщина разозлилась и схватила скалку.

Мать уже задержана, скоро её заключат под стражу, передаёт novostivolgograda.ru.