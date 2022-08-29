В Калачевском районе Волгоградской области женщина избила своего 27-летнего сына скалкой по голове. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.
По данным регионального СУ СКР, семейная ссора произошла 27 августа. 51-летняя женщина употребляла спиртные напитки дома с сыном. Спустя некоторое время родственники начали вспоминать старые обиды, мужчина стал оскорблять мать. Женщина разозлилась и схватила скалку.
Мать уже задержана, скоро её заключат под стражу, передаёт novostivolgograda.ru.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.