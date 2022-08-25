Кабанов о покушении на члена СПЧ Каляпина: "Если захотят убрать, то уберут"

Член президентского СПЧ Кирилл Кабанов прокомментировал покушение на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина.

Неизвестный человек напал на Каляпина 25 августа в Нижегородской области. Злоумышленник попытался сначала задушить члена СПЧ, а потом зарезать осколком стекла. Нападавшего задержали.

Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что причин для нападения могло быть много, потому что Каляпин занимается "очень своеобразной работой".

"Во-первых, это работа с криминалом и гражданами, которые не всегда адекватны. Мы тоже работаем с таким контингентом и есть люди, которые, когда не могут получить желаемой ими помощи. Они ведь не понимают, что есть закон или ещё что-то. И зачастую бывают совершенно неадекватными", — подчеркнул он.

Кабанов уверен, что следствие разберётся с этим происшествием. Он не исключает, что это могла быть провокация. Член СПЧ также обратил внимание на неадекватность нападавшего.

"Взял стекло, начал резать. Мы же понимаем, что это неадекватно. Мы понимаем, что если захотят убрать, то уберут. <…> Нападавший так же утверждал, что выполнял какое-то задание. Ну какое задание. Из Космоса?" — рассуждает Кабанов.