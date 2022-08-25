Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог призвал наказать осудивших СВО россиян запретом на въезд в РФ
Леонков: Россия припрятала мощный козырь с ВДВ против ВСУ
Bne IntelliNews: Путин использовал против Запада своё самое лучшее "оружие"
Подоляка: ВСУ перешли к тактике активной обороны, но неудачно
Приходько: после обстрелов ВСУ в Горловке горят заводы "Трансаммиак" и "Стирол"
Киев: Украина хочет сформировать из Крыма парадную базу НАТО
Эксперт объяснил, почему папа римский недоволен поведением Зеленского
Daily Mail: британцы выселяют из своих домов украинских беженцев из-за роста цен
Герой России оценил решение Путина увеличить численность ВС РФ

Кабанов о покушении на члена СПЧ Каляпина: "Если захотят убрать, то уберут"

Происшествия

Член президентского СПЧ Кирилл Кабанов прокомментировал покушение на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина.

Кабанов о покушении на члена СПЧ Каляпина: "Если захотят убрать, то уберут"

Неизвестный человек напал на Каляпина 25 августа в Нижегородской области. Злоумышленник попытался сначала задушить члена СПЧ, а потом зарезать осколком стекла. Нападавшего задержали.

Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что причин для нападения могло быть много, потому что Каляпин занимается "очень своеобразной работой".

"Во-первых, это работа с криминалом и гражданами, которые не всегда адекватны. Мы тоже работаем с таким контингентом и есть люди, которые, когда не могут получить желаемой ими помощи. Они ведь не понимают, что есть закон или ещё что-то. И зачастую бывают совершенно неадекватными", — подчеркнул он.

Кабанов уверен, что следствие разберётся с этим происшествием. Он не исключает, что это могла быть провокация. Член СПЧ также обратил внимание на неадекватность нападавшего.

"Взял стекло, начал резать. Мы же понимаем, что это неадекватно. Мы понимаем, что если захотят убрать, то уберут. <…> Нападавший так же утверждал, что выполнял какое-то задание. Ну какое задание. Из Космоса?" — рассуждает Кабанов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Анжела Якубовская Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее Анжела Якубовская Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Последние материалы
Кабанов о покушении на члена СПЧ Каляпина: "Если захотят убрать, то уберут"
Леонков: Россия припрятала мощный козырь с ВДВ против ВСУ
Bne IntelliNews: Путин использовал против Запада своё самое лучшее "оружие"
Подоляка: ВСУ перешли к тактике активной обороны, но неудачно
Приходько: после обстрелов ВСУ в Горловке горят заводы "Трансаммиак" и "Стирол"
Киев: Украина хочет сформировать из Крыма парадную базу НАТО
Эксперт объяснил, почему папа римский недоволен поведением Зеленского
Daily Mail: британцы выселяют из своих домов украинских беженцев из-за роста цен
Герой России оценил решение Путина увеличить численность ВС РФ
Корнилов: Зеленский перешел грань и останавливаться не собирается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников