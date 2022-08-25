Нападение на члена СПЧ Каляпина: правозащитник рассказал о произошедшем

В Нижегородской области госпитализировали члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина. Произошло это после того, как на правозащитника напал неизвестный.

Все нюансы произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам. Хотя уже сейчас очевидно, что искать политическую подоплёку в этом происшествии — занятие малоперспективное. Хотя не исключено, что желающие найдутся.

Итак, вот как выглядит произошедшее по версии пресс-службы СПЧ: "В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия".

Там также сообщили, что в настоящее время Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

А вот как описывает произошедшее сам правозащитник. По его словам, инцидент произошёл во время празднования дня рождения знакомого, отмечали который в доме самого Каляпина.

"К нам пришел человек, который представился майором полиции. Вроде бы именинник его знал. Сказал, что работает в УВД в Нижнем Новгороде. Я часто бываю в том отделе, но не видел его ни разу. Сели, выпили. И после очередной рюмки водки он на меня просто набросился. Сказал, что ему надо меня убить. Я уж не знаю почему… Никаких оснований для плохого отношения у него не было. Наверное, переклинило", — сказал Каляпин нижегородскому сайту NewsNN.

По словам правозащитника, нападавший его сильно избил.

"Но было не только это. Этот человек пытался найти ключи от сейфа, где у меня оружие. Разбил все стекла, разбросал документы. Он явно был неадекватен, не киллер", — отметил Каляпин.

Он подтвердил, что находится в больнице, у него ушибы, синяки и сломан нос.

Судя по сказанному самим Игорем Каляпиным, он не склонен объяснять произошедшее чем-то иным, нежели бытовым конфликтом, спровоцированным поведением неадекватного человека, к тому же нетрезвого. Так что не стоит выдумывать причины произошедшего.

Стоит заметить, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает нападение на члена СПЧ Игоря Каляпина связанным с его правозащитной работой.

"Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью", — отметил он.