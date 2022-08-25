В Краснодарском крае после массовой драки госпитализированы три человека. Инцидент произошёл на территории гостиницы в поселке Лермонтово Туапсинского района. Конфликт возник на бытовой почве.
Сотрудниками полиции были задержаны шесть участников драки, у них были изъяты охолощённый автомат Калашникова, три травматических пистолета и нож.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.