Три человека пострадали в результате массовой драки в Краснодарском крае

В Краснодарском крае после массовой драки госпитализированы три человека. Инцидент произошёл на территории гостиницы в поселке Лермонтово Туапсинского района. Конфликт возник на бытовой почве.

Сотрудниками полиции были задержаны шесть участников драки, у них были изъяты охолощённый автомат Калашникова, три травматических пистолета и нож.