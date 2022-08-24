Глава Михайловки Запорожской области Сушко погиб при подрыве автомобиля

В среду, 24 августа, погиб руководитель Михайловки Запорожской области Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Сушко скончался в результате умышленного подрыва автомобиля. Как пояснил представитель ВГА, неизвестные подложили под сидение машины взрывное устройство.

"Сушко был ранен, его доставили в критическом состоянии в больницу, где он вскоре скончался", — отметил Рогов.

Он также выразил соболезнования родным и близким главы Михайловки.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии.