В среду, 24 августа, погиб руководитель Михайловки Запорожской области Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Сушко скончался в результате умышленного подрыва автомобиля. Как пояснил представитель ВГА, неизвестные подложили под сидение машины взрывное устройство.
"Сушко был ранен, его доставили в критическом состоянии в больницу, где он вскоре скончался", — отметил Рогов.
Он также выразил соболезнования родным и близким главы Михайловки.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.