Baza: в Екатеринбурге женщина пыталась продать семилетнего сына и отдать долги

Россиянка столкнулась с финансовыми проблемами и решила продать сына. Также, по данным журналистов, женщина не могла смириться с плохими отношениями между семилетним мальчиком и новым мужем.

Покупательнице ребёнка, которая на самом деле являлась волонтёркой движения "Альтернатива", предполагаемая преступница написала, что готова отдать мальчика за 300 тысяч рублей. Она не спросила у собеседницы о судьбе своего сына. Женщины договорились провести сделку в фудкорте в екатеринбургском торговом центре.

Как заявили в Baza, полицейские считали, что на встрече появится не торговец детьми, а мошенник.

"Мать действительно пришла с сыном, а перед этим, как оказалось, собрала документы на мальчика и сняла его с учёта в больнице и школе. После короткой беседы подписала расписку о получении 300 тысяч и передала ребёнка", — сказали журналисты.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей.