Россиянка столкнулась с финансовыми проблемами и решила продать сына. Также, по данным журналистов, женщина не могла смириться с плохими отношениями между семилетним мальчиком и новым мужем.
Покупательнице ребёнка, которая на самом деле являлась волонтёркой движения "Альтернатива", предполагаемая преступница написала, что готова отдать мальчика за 300 тысяч рублей. Она не спросила у собеседницы о судьбе своего сына. Женщины договорились провести сделку в фудкорте в екатеринбургском торговом центре.
Как заявили в Baza, полицейские считали, что на встрече появится не торговец детьми, а мошенник.
"Мать действительно пришла с сыном, а перед этим, как оказалось, собрала документы на мальчика и сняла его с учёта в больнице и школе. После короткой беседы подписала расписку о получении 300 тысяч и передала ребёнка", — сказали журналисты.
Ранее сообщалось, что жительница Тюмени пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.