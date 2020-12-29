Жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей.
Как сообщает издание lenta. ru, в ноябре этого года россиянка разместила в интернете объявление о продаже своего чада в сексуальное рабство. Собственную дочь женщина оценила в миллион рублей.
Найдя потенциального "покупателя", женщина привезла девочку в один из отелей Москвы, где должна была передать ребёнка и получить деньги. Однако, как только "сделка" состоялась, женщину задержали.
В отношении неё возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
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