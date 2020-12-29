Жительница Тюмени хотела продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство

Жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей.

Как сообщает издание lenta. ru, в ноябре этого года россиянка разместила в интернете объявление о продаже своего чада в сексуальное рабство. Собственную дочь женщина оценила в миллион рублей.

Найдя потенциального "покупателя", женщина привезла девочку в один из отелей Москвы, где должна была передать ребёнка и получить деньги. Однако, как только "сделка" состоялась, женщину задержали.

В отношении неё возбудили уголовное дело, расследование продолжается.