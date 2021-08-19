Жительнице Ставрополья дали срок за попытку продать своего ребенка

В Ставропольском крае суд вынес приговор по делу о попытке продажи ребёнка. Как сообщает региональное следственное управление СКР, по обвинению в преступлении осуждены две женщины.

Следователи выяснили, что в 2019 году одна из осуждённых, забеременев, решила продать ребёнка, которого должна была родить в 2020 году. Женщина опубликовала объявление о продаже в интернете, назначив за младенца цену в 50 тысяч рублей. Предложение заинтересовало другую фигурантку дела. Женщины договорились о покупке.

В феврале 2020 года злоумышленница родила мальчика в больнице города Новопавловска. При оформлении новорождённого мать представила для его оформления документы покупательницы.

Однако медики заметили различия во внешности роженицы и женщины на документах и уведомили об этом правоохранителей.

Суд признал мать младенца виновной по статье «Покушение на торговлю людьми». Женщину приговорили к двум годам трём месяцам колонии общего режима. Кроме того, осуждена пособница покупательницы ребёнка. Суд приговорил её к условному сроку лишения свободы.

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