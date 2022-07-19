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Напавшему на трёхлетнюю девочку педофилу грозит до 20 лет тюрьмы

Происшествия

Краснодарские правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. По данным следователей, он целовал трёхлетнего ребёнка в игровой комнате.

"Белгородец, который в Сочи приставал к девочке, может отправиться в колонию на 20 лет", — написали в bel.ru.

Вместе с этим в издании заявили, что правоохранители проверят организацию, на территории которой пострадала малышка.

Ранее тюменец получили 12 лет тюремного заключения за интимную переписку с шестилетним ребёнком. Ещё парень должен выплатить семье пострадавшей 300 тысяч рублей.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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