Педофил изнасиловал и утопил 7-летнего мальчика в ванне в Мурманской области

Трагедия произошла в городе Мончегорск Мурманской области. Мальчик семи лет находился дома один, когда к нему в квартиру проник педофил, который изнасиловал, а затем утопил его в ванне.

Как сообщает Телеканала "360", семья погибшего благополучная, мальчик окончил первый класс. Дом, в котром произошли события, находится в спальном районе, но место достаточно оживлённое, так как рядом расположена поликлиника.

"У нас тут все друг друга знают. Мама в шоке, она не готова ни с кем общаться, для неё это невосполнимая потеря. Не знаю, как он мог открыть кому-то дверь. Около дома много машин приезжает и уезжает, скорее всего, подозреваемый мог попасть на видеорегистраторы, но это дело полиции", — сообщила знакомая семьи.

С её слов, мать не смогла дозвониться до сына и в обеденный перерыв пришла домой, где и обнаружила тело. В семье полгода назад случилась ещё одна трагедия — отец погиб в автокатастрофе.

СК по Мурманской области пока не комментирует происшествие.