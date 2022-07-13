Жителя Тюмени приговорили к 12 годам лишения свободы за сексуальные домогательства в отношении девочки из Челябинска. Также 21-летнего преступника обязали выплатить 300 тысяч рублей родственникам пострадавшей шестилетней малышки.
"Тюменец начал общаться с ребёнком в социальных сетях весной прошлого года", — написали в nashgorod.ru.
По информации правоохранителей, злоумышленник просил девочку отправить ему интимные снимки. Она прислала обвиняемому фото и видео, подчеркнули в ведомстве.
Как заявили в издании, странные кадры на планшете заметила мама малышки. По словам журналистов, её зарегистрировали в соцсетях родители.
Ранее сообщалось, что москвич продавал интимные фотографии десятилетней девочки.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.