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В Карелии дорожные рабочие обнаружили под асфальтом останки двух человек

Происшествия

Дорожные рабочие, которые 10 июля занимались ремонтом полотна недалеко от реки Кутижма в Пряжинском районе Карелии, обнаружили человеческие останки.

В Карелии дорожные рабочие обнаружили под асфальтом останки двух человек

Как рассказали сотрудники подрядной компании, экскаватор снял слой песка и асфальта, под которым были обнаружены кости. Специалисты предположили, что это остатки бойцов со времен Великой Отечественной войны, но версия была раскритикована местными жителями.

Они уверены, что рабочие вскрыли свидетельство страшной трагедии, так как дорога, реконструкция которой ведётся, была построена в 30-е годы XX века, то есть до войны.

Мастер строительного участка обратил внимание, что на двух найденных скелетах сохранились ботинки, причём обувь абсолютно одинаковая, пишет портал karelinform.ru. Он высказал версию, что останки принадлежат заключённым или строителям, которые почти 100 лет назад сооружали переправу возле посёлка.

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Автор: Антон Уткин
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