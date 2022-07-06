Неподалёку от бизнес-центра "Столица" на улице Щетинкина в Абакане нашли мумифицированное тело мужчины.
Останки обнаружили ещё в начале лета. Предположительно, мужчина пролежал около делового центра несколько месяцев. В следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что смерть мужчины была не криминальной.
"Кроме этого, выяснилось, что абаканец был бездомным", — сообщает prmira.ru.
На данный момент по факту обнаружения тела мужчины без определённого места жительства идёт проверка.
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