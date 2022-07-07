Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о масштабной гибели медоносных насекомых.
В Минсельхоз региона 6 июля поступило 14 заявлений о массовой гибели пчёл в Алнашском районе. Пасеки посетили специалисты. По факту мора насекомых составляются акты. Опустели почти 300 ульев.
"У летков много погибших пчёл, в улей не залетают, а свисают гроздьями, стали очень агрессивны", — цитирует слова Абрамовой udm-info.ru.
По предварительной версии гибель пчёл произошла из-за обработки поле с рапсом. Об опрыскивании сельхозугодия население не предупредили, поэтому пасечники не приняли никаких мер по защите пчелиных семей. Пчеловоды надеются получить компенсацию после лабораторного исследования, которое прольёт свет на причины гибели домашних насекомых.
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