В Удмуртии массово гибнут пчёлы: "Свисают гроздьями"

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о масштабной гибели медоносных насекомых.

В Минсельхоз региона 6 июля поступило 14 заявлений о массовой гибели пчёл в Алнашском районе. Пасеки посетили специалисты. По факту мора насекомых составляются акты. Опустели почти 300 ульев.

"У летков много погибших пчёл, в улей не залетают, а свисают гроздьями, стали очень агрессивны", — цитирует слова Абрамовой udm-info.ru.

По предварительной версии гибель пчёл произошла из-за обработки поле с рапсом. Об опрыскивании сельхозугодия население не предупредили, поэтому пасечники не приняли никаких мер по защите пчелиных семей. Пчеловоды надеются получить компенсацию после лабораторного исследования, которое прольёт свет на причины гибели домашних насекомых.