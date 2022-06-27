Появилось видео из аквапарка Волжского, где утонул 13-летний мальчик

В аквапарке города Волжский (Волгоградская обл.) утонул 13-летний подросток из Астрахани.

Следственное управление СКР по Волгоградской области обнародовало видео, которое сняли после трагедии. Следователям удалось выяснить, что подросток не умел плавать и захлебнулся после спуска с горки через 30 секунд. Под водой мальчик пробыл около шести минут.

На аттракционе висит табличка, которая гласит, что в случае несоблюдения ограничений, приводящих к получению травм, аквапарк ответственности не несёт. Однако известно, что рядом с этой горкой не было спасателей, что является несоблюдением правил. Также неясно, почему другие отдыхающие не оказали мальчику помощь.

Старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова рассказала корреспонденту novostivolgograda.ru, что возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека), — рассказала Дарья Буянова.

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