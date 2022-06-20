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В Хакасии пьяная мать избивала семилетнюю девочку

Происшествия

Правоохранители сообщили, что в Саяногорске Хакасии пьяная мать не кормила двухлетнего ребёнка. Другая жительница города избивала семилетнюю дочь, заявили в МВД по региону.

Как написали в newkhakasiya.online, семьи состояли на учёте. По словам журналистов, соседи услышали плач девочки и позвонили полицейским. Выяснилось, что мать в состоянии алкогольного опьянения избивала школьницу.

"В отношении матерей составлены протоколы об административных правонарушениях", — подчеркнули в СМИ.

По данным издания, пострадавшие дети находятся в больнице.

Ранее в суд направили уголовное дело женщины, которая била своего ребёнка и снимала это на камеру. Насилие над дочкой мать объяснила ревностью.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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