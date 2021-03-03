В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, избившей 13-летнюю дочь.
Как сообщает издание sm. news, девочка-подросток сама обратилась за помощью к инспекторам по делам несовершеннолетних. Школьница рассказала, что её мать после выпитого алкоголя безо всякой причины избила её. Врачи выявили у девочки шибы головы, а также рану на пальце руки после укуса.
Полицейские провели проверку и установили, что женщина действительно избила ребёнка. На неё завели уголовное дело.
Известно, что семья с прошлого года состоит на профилактическом учёте, мать девочки систематически употребляет алкоголь.
В настоящее время с семьёй работают психологи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.