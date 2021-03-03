Жительница Волгограда избила 13-летнюю дочь

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, избившей 13-летнюю дочь.

Как сообщает издание sm. news, девочка-подросток сама обратилась за помощью к инспекторам по делам несовершеннолетних. Школьница рассказала, что её мать после выпитого алкоголя безо всякой причины избила её. Врачи выявили у девочки шибы головы, а также рану на пальце руки после укуса.

Полицейские провели проверку и установили, что женщина действительно избила ребёнка. На неё завели уголовное дело.

Известно, что семья с прошлого года состоит на профилактическом учёте, мать девочки систематически употребляет алкоголь.

В настоящее время с семьёй работают психологи.