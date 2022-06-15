В Екатеринбурге задержали мужчину, убившего прохожего в парке

Оперативники задержали 39-летнего жителя Екатеринбурга, который зарезал гуляющего по парку мужчину и ранил пенсионера. Об этом сообщает tagilcity.ru.

По информации издания, инцидент произошёл в воскресенье, 12 июня, в парке УрГУПС. Специалисты СУ СК по Екатеринбургу рассказали, что задержанный мужчина находился на территории парка в нетрезвом состоянии.

Во время прогулки он поссорился с пожилым рыбаком, а через некоторое время набросился с ножом на вступившегося за пенсионера екатеринбуржца.

От полученных травм мужчина скончался. Рыбак получил ранения в результате нападения злоумышленника.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге гражданку США, которая подожгла новый кроссовер Lexus своего бывшего партнёра по бизнесу. Как пояснили в главке МВД по Свердловской области, 48-летнюю женщину остановили в аэропорту при попытке улететь в Казахстан.