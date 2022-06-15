Оперативники задержали 39-летнего жителя Екатеринбурга, который зарезал гуляющего по парку мужчину и ранил пенсионера. Об этом сообщает tagilcity.ru.
По информации издания, инцидент произошёл в воскресенье, 12 июня, в парке УрГУПС. Специалисты СУ СК по Екатеринбургу рассказали, что задержанный мужчина находился на территории парка в нетрезвом состоянии.
Во время прогулки он поссорился с пожилым рыбаком, а через некоторое время набросился с ножом на вступившегося за пенсионера екатеринбуржца.
От полученных травм мужчина скончался. Рыбак получил ранения в результате нападения злоумышленника.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге гражданку США, которая подожгла новый кроссовер Lexus своего бывшего партнёра по бизнесу. Как пояснили в главке МВД по Свердловской области, 48-летнюю женщину остановили в аэропорту при попытке улететь в Казахстан.
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