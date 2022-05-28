"Матёрый шпион": американка с накладными усами подожгла Lexus в Екатеринбурге

Правоохранители в Екатеринбурге задержали гражданку США, которая подожгла новый кроссовер Lexus своего бывшего партнёра по бизнесу. Злоумышленница действовала в парике и накладных усах, сообщили в главке МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл на прошлой неделе на одной из улиц Екатеринбурга. Полиция установила, что к поджогу Lexus NX 200 может быть причастна 48-летняя жительница американского штата Орегон с двойным гражданством. Женщину удалось задержать в аэропорту при посадке на самолёт, следовавший в Казахстан, откуда она планировала улететь в США.

Задержанная признала вину и объяснила свои действия тем, что хозяин Lexus и бывший бизнес-партнёр лишил её доли от доходов. Чтобы не попасть под подозрение, при совершении поджога женщина оделась в мужскую одежду, пояснили в региональном МВД.

"Она, словно матёрый шпион, одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Весь этот маскарад был найден сыщиками в её багаже", — отметили в главке.

В отношении граждански США возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Правоохранители не исключают, что задержанная также может быть причастна к другим аналогичным эпизодам.