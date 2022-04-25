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Автор Евгения Васильева

Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем

Происшествия

В Екатеринбурге двое 14-летних мальчиков, 15-летняя девочка и их преподаватель математики попали в аварию. В результате проверки выяснилось, что педагог находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем

ДТП произошло в воскресенье, 24 апреля, рядом с озером Глухое. Предположительно, "Фольксваген-Поло" вылетел с дороги и столкнулся с деревом. Как сообщили Е1 в ГИБДД по городу, 31-летний учитель использовал каршеринг, чтобы покатать учеников.

По информации правоохранителей, школьники не пристегнулись ремнями безопасности. Родители не знали, что преподаватель пригласил детей провести время вместе. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчики получили травмы головы, а у девочки медики зафиксировали перелом бедра.

"Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия", — заявили в ГИБДД.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы дтп авария екатеринбург свердловская область
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