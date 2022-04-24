Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейского из Томска. По версии правоохранителей, нетрезвый страж порядка сбил двоих девушек-подростков и уехал с места происшествия.
Трагедия произошла 23 апреля, тела девушек обнаружили на обочине улицы Кирова села Мельниково.
"Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он отстранён от несения службы", — говорится на официальном сайте регионального управления СК.
По предварительной версии, пьяный полицейский сбил девушек и покинул место происшествия. Пострадавшие скончались на месте. Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения в виде ареста.
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