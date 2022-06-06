В понедельник, 6 июня, людей пришлось срочно эвакуировать из здания автовокзала в Красноярске из-за угрозы теракта, об этом пишет prmira.ru.
Утром местные правоохранители получили анонимное сообщение о минировании автовокзала.
Как сообщает телеканал "ТВК Красноярск", очевидцы рассказали, что всех граждан вывели на улицу в дождь, "пока дожидались собак".
Специалисты обследовали здание, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.