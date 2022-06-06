Из-за угрозы минирования эвакуировали автовокзал в Красноярске

В понедельник, 6 июня, людей пришлось срочно эвакуировать из здания автовокзала в Красноярске из-за угрозы теракта, об этом пишет prmira.ru.

Утром местные правоохранители получили анонимное сообщение о минировании автовокзала.

Как сообщает телеканал "ТВК Красноярск", очевидцы рассказали, что всех граждан вывели на улицу в дождь, "пока дожидались собак".

Специалисты обследовали здание, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.