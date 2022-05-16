Людей из онкоцентра и аэропорта в Ставрополе пришлось эвакуировать

В Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10, об этом сообщает newstracker.ru.

О произошедшем рассказал глава города Иван Ульянченко.

"Причиной стали угрозы о минировании. Не стоит поддаваться панике", — объяснил он.

Ульянченко сделал акцент на том, что специалисты обследуют все объекты. Кроме того, уже проведена проверка в нескольких торговых комплексах.

Ранее в редакцию Е1 пришло сообщение о минировании. Отмечается, что в присланном письме содержалось известие о минировании редакции, а также просьба опубликовать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отменить спецоперацию на Украине. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание и не нашли никаких опасных предметов.