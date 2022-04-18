Вучич: сообщения о минировании сербских самолётов идут с Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ложные сигналы о минировании самолётов, которые совершают полёты в Россию, ежедневно поступают с территории Украины. Как отметил лидер страны, таким образом, сербских властей вынуждают прервать отношения с российской стороной.

Кроме того, по словам Вучича, ложные сообщения приходят не только из Незалежной, но и из стран Евросоюза.

"Что касается тех, кто хочет, чтобы мы любой ценой прервали отношения с Россией, отменили рейсы… Вы думаете, мы осуществляем сегодня рейсы из-за прибыли? Её нет", — заявил Вучич в эфире телеканала Pink. — Этим занимаются иностранные службы, и делают они это с территории двух государств — одной страны ЕС и Украины, причём постоянно. Сегодня прибыли нет, мы продолжаем полёты буквально из принципа".

Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена прекращать отношения с Россией, несмотря на давление мирового сообщества. И напомнил, что такой "оголтелой помощи", сербы в своё время не получили.

"Позор вам всем! Разве вы отменили свои рейсы, когда 19 стран бомбили Сербию?" — резюмировал Вучич.