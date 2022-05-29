Угрозы о минировании: гостиницу и музей эвакуировали в Волгограде

В Волгограде людей срочно эвакуировали из музея-панорамы "Сталинградская битва" и гостиницы "Волгоград" после поступивших угроз о минировании, об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщения и направили группу специалистов, чтобы те обследовали здания, в которых могут находиться взрывоопасные предметы.

В последнее время в Волгограде постоянно поступают ложные сообщения подобного рода.

Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.