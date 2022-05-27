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Автор Елена Федорова

Из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать студентов в Волгограде

Происшествия

В пятницу, 27 мая, поступила угроза о минировании одного из вузов в Волгограде. Всех, кто был внутри, эвакуировали в срочном порядке, об этом пишет novostivolgograda.ru.

Сообщение об угрозе взрыва получило руководство ВИУ РАНХиГС. Сотрудники филиала вызвали экстренные службы и вывели всех людей из здания.

Результаты проверки показали, что в корпусе не находилось никаких взрывоопасных предметов.

Ранее в Ставрополе поступили угрозы о минировании, людей пришлось оперативно эвакуировать из онкологического диспансера, аэропорта и школы N10. Глава города Иван Ульянченко призвал жителей не поддаваться панике. Специалисты обследовали все объекты.

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Автор: Елена Федорова
волгоград минирование
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