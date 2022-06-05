"Непоправимая утрата": боец из Башкирии погиб на территории ЛНР

В ходе российской спецоперации погиб уроженец Башкирии, заместитель командира взвода Рахимьян Мухитдинов. Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, об этом пишет mkset.ru.

"Это непоправимая утрата для семьи Рахимьяна, жены, детей, отца, матери, тяжёлая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал", — написал он на своей странице ВКонтакте.

Мухитдинов погиб, исполняя свой воинский долг на территории Луганской народной республики. Он был посмертно награждён орденом Мужества.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.