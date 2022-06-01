На Украине погиб военнослужащий из Башкирии

На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий Тимур Муратов из Башкирии. Глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов рассказал, что это уже второй земляк, павший в зоне боевых действий на украинской территории, об этом пишет mkset.ru.

"Наш район понёс большую утрату. Мы потеряли нашего второго земляка, Муратова Тимура Наилевича. Он погиб, защищая и отстаивая безопасность нашей Родины и всех нас", — написал он на своей странице ВКонтакте.

Прощание с погибшим пройдёт в четверг, 2 июня.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.