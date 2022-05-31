Омоновцы обезвредили миномётную мину, найденную в Свердловской области

Житель Свердловской области нашёл в лесу миномётную мину, специалисты обезвредили боеприпас, об этом пишет tagilcity.ru.

Отмечается, что боевой снаряд был обнаружен в посёлке Таватуй Невьянского городского округа. Омоновцы оперативно отреагировали на сообщение, поступившее от жителя, и устранили угрозу, которую представляла миномётная мина со взрывателем и наколотым капсюлем.

Ранее жители Удмуртии на майских праздниках столкнулись с неожиданными находками: две боевые гранаты и миномётный снаряд были обнаружены, а затем обезврежены. На сообщения граждан отреагировала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты оперативно выехали на места обнаружения опасных снарядов и устранили угрозу.