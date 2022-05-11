Боевые гранаты и миномётный снаряд нашли жители Удмуртии на своих участках

Жители Удмуртии в праздничные дни столкнулись с неожиданными находками: две боевые гранаты и миномётный снаряд были обнаружены, а затем обезврежены, сообщает udm-info.ru.

Снаряд был найден 8 мая на одном из садовых участков, после сообщения, поступившего от жителя деревни Сепыч Завьяловского района, на место выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии.

На следующий день в полутора километрах от деревни Сокол Завьяловского района местный житель в поле нашёл боевую гранату РГО с установленным запалом. Специалисты оперативно уничтожили опасную находку.

Другая граната была обнаружена жителем Ленинского района Ижевска 10 мая на собственном участке. Сотрудникам Росгвардии, чтобы обезвредить боеприпас, пришлось его транспортировать.

Ранее стало известно, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны с боеприпасами для реактивной системы залпового огня "Град". Хранилище вооружений украинских националистов было выявлено сотрудниками Росгвардии во время проведения разведывательных мероприятий.