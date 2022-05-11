EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Боевые гранаты и миномётный снаряд нашли жители Удмуртии на своих участках

Происшествия

Жители Удмуртии в праздничные дни столкнулись с неожиданными находками: две боевые гранаты и миномётный снаряд были обнаружены, а затем обезврежены, сообщает udm-info.ru.

Боевые гранаты и миномётный снаряд нашли жители Удмуртии на своих участках

Снаряд был найден 8 мая на одном из садовых участков, после сообщения, поступившего от жителя деревни Сепыч Завьяловского района, на место выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии.

На следующий день в полутора километрах от деревни Сокол Завьяловского района местный житель в поле нашёл боевую гранату РГО с установленным запалом. Специалисты оперативно уничтожили опасную находку.

Другая граната была обнаружена жителем Ленинского района Ижевска 10 мая на собственном участке. Сотрудникам Росгвардии, чтобы обезвредить боеприпас, пришлось его транспортировать.

Ранее стало известно, что в Харьковской области росгвардейцы обнаружили схроны с боеприпасами для реактивной системы залпового огня "Град". Хранилище вооружений украинских националистов было выявлено сотрудниками Росгвардии во время проведения разведывательных мероприятий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова
Темы россия росгвардия
Sberbank
Новости
Боевики ВСУ устроили гуманитарную катастрофу — взорвали дамбу под Авдеевкой
Украинка, облившая посла РФ, вынуждена закрыть комментарии в соцсетях
Боевые гранаты и миномётный снаряд нашли жители Удмуртии на своих участках
В Белгородской области ВСУ убили одного человека, еще трое пострадали
Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине
Лепс, Долина и Дюжев на Донбассе почтили память жертв фашизма
DE: Запад может уничтожить Москву и Санкт-Петербург за 90 секунд
Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов
Холера может прийти из южных регионов в Нижегородскую область
Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Последние материалы
В Белгородской области ВСУ убили одного человека, еще трое пострадали
Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине
Лепс, Долина и Дюжев на Донбассе почтили память жертв фашизма
DE: Запад может уничтожить Москву и Санкт-Петербург за 90 секунд
Из водяных чудовищ делают культы
Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов
Холера может прийти из южных регионов в Нижегородскую область
Политолог рассказал, за что Восточная Европа ненавидит Россию
Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"
Войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников