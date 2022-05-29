Подросток на самокате попал под колёса автомобиля в Омске

В Омске 13-летний мальчик ехал на самокате и не спешился перед пешеходным переходом, подросток попал под колёса автомобиля ВАЗ-2112, об этом сообщает gorod55.ru.

Авария произошла на нерегулируемом переходе, который школьник попытался пересечь, не слезая со своего средства передвижения.

После полученных травм мальчику потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители в настоящий момент проводят проверку.

Ранее водитель автомобиля сбил в центре Санкт-Петербурга несовершеннолетнюю девочку на самокате и протащил её по улице. Инцидент произошёл на Большом проспекте. Водитель выезжал со двора жилого дома и наехал на 11-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате. Очевидцы аварии отмечают, что автомобилист несколько метров протащил пострадавшую девочку по дороге.