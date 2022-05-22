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Автор Елена Федорова

Папу с дочкой сбили в Тюмени, оба в тяжёлом состоянии

Происшествия

В Тюмени папу с дочкой сбила машина, когда они переходили дорогу в неположенном месте, пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии, об этом пишет nashgorod.ru.

Папу с дочкой сбили в Тюмени, оба в тяжёлом состоянии

"Сбиты двое пешеходов, мужчина 1982 года рождения и девочка 2016 года рождения. По предварительным данным, мужчина с девочкой перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии", — рассказали в ГИБДД.

Кроме того, выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Екатеринбурге двое 14-летних мальчиков, 15-летняя девочка и их преподаватель математики попали в аварию. В результате проверки выяснилось, что педагог находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, "Фольксваген-Поло" вылетел с дороги и столкнулся с деревом. Как сообщили в ГИБДД по городу, 31-летний учитель использовал каршеринг, чтобы покатать учеников.

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Автор: Елена Федорова
Темы дтп тюмень
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