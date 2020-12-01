Водитель автомобиля сбил в центре Санкт-Петербурга несовершеннолетнюю девочку на самокате и протащил её по улице.
Как сообщает портал inforeactor.ru, инцидент произошёл на Большом проспекте. Водитель выезжал со двора жилого дома и наехал на 11-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате.
Очевидцы аварии отмечают, что автомобилист несколько метров протащил пострадавшую девочку.
Ребёнка госпитализировали с сотрясением мозга и разрывом мягких тканей правого колена. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
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