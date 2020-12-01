Автомобилист сбил девочку на самокате и протащил её по улице

Водитель автомобиля сбил в центре Санкт-Петербурга несовершеннолетнюю девочку на самокате и протащил её по улице.

Как сообщает портал inforeactor.ru, инцидент произошёл на Большом проспекте. Водитель выезжал со двора жилого дома и наехал на 11-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате.

Очевидцы аварии отмечают, что автомобилист несколько метров протащил пострадавшую девочку.

Ребёнка госпитализировали с сотрясением мозга и разрывом мягких тканей правого колена. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.