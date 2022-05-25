Тюменцы дискредитируют армию РФ: возбуждено 17 административных дел

На жителей Тюменской области всё чаще заводят административные дела по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что 16 таких дел уже рассмотрены. Так, например, одного тюменца оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Кроме того, Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ещё одно дело, по которому был назначен административный штраф — 40 тысяч рублей. Однако, в настоящее время оно обжалуется.

Ранее жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвинили в административном правонарушении.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.