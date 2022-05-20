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Автор Елена Федорова

За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч

Происшествия

Жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие Вооружённые силы России, об этом сообщает properm.ru.

За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч

При мониторинге соцсетей весной 2022 года оперативники правоохранительных органов обнаружили некорректный комментарий, рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвиняют в административном правонарушении.

Ранее стало известно, что против главы телеканала ТВК Вадима Вострова возбудили дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Отмечается, что правоохранители проанализировали Telegram-канал Вострова, где нашли пост, в котором содержится информация, позволяющая завести дело. По словам главы телеканала, судебное заседание состоится 3 июня.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
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