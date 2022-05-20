За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч

Жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие Вооружённые силы России, об этом сообщает properm.ru.

При мониторинге соцсетей весной 2022 года оперативники правоохранительных органов обнаружили некорректный комментарий, рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвиняют в административном правонарушении.

Ранее стало известно, что против главы телеканала ТВК Вадима Вострова возбудили дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Отмечается, что правоохранители проанализировали Telegram-канал Вострова, где нашли пост, в котором содержится информация, позволяющая завести дело. По словам главы телеканала, судебное заседание состоится 3 июня.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.