За оскорбление Лаврова экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали на 85 тысяч

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за оскорбление в соцсетях главы МИД РФ Сергея Лаврова, об этом сообщает tagilcity.ru, ссылаясь на Interfax.ru.

Отмечается, что сам Ройзман свою вину не признал. Его обвинили в неуважении к власти, и теперь ему назначен штраф в размере 85 тысяч рублей.

До этого бывший мэр Екатеринбурга рассказывал, что правоохранительные органы завели на него административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Ранее жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвиняют в административном правонарушении.