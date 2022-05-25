Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за оскорбление в соцсетях главы МИД РФ Сергея Лаврова, об этом сообщает tagilcity.ru, ссылаясь на Interfax.ru.
Отмечается, что сам Ройзман свою вину не признал. Его обвинили в неуважении к власти, и теперь ему назначен штраф в размере 85 тысяч рублей.
До этого бывший мэр Екатеринбурга рассказывал, что правоохранительные органы завели на него административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Ранее жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвиняют в административном правонарушении.
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